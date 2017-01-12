Erdoğan'la Putin Görüştü
Burcu Esmersoy'u Ağlatan Haber!
Geleceğe Umutla Bakıyoruz
Mps Hastası Kızları İçin Yardım Bekliyorlar
12 Yaşındaki Yılmaz Yavuz'un Hastanede Ölümüne...
Tüsiad'a Yeni Başkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Eren Erdem Ak Partili Vekili Bacağından Isırdı
Erkek Çıraklarına Tecavüzle Suçlanan Fırıncıya 73 Yıl Hapis İstemi
Serdar Ortaç'ın Kayınvalidesi Sosyal Medyayı Salladı
113 Yıldır Sadece 2 Kez Söndü! İşte Sırrı...
Bylock Kullanan 9 Asker Gözaltına Alındı
Uzun Süredir Beklenen 2 Yeni Özellik Geldi
Chelsea'ye Stat İzni Çıktı
Antibiyotiğe Karşı Hekimlere Grip Kiti
Meksika'dan Trump'a Rest: Hiçbir Şey Ödemeyeceğiz!
Merkez Bankası Ve Hükümet Dönen Oyunların Farkında
Ayberk Atilla Kansere Yakalandı!
Kayyumlara Suikaste Hazırlanan Pkk'lı Ölü Ele Geçirildi
Suikaste Hazırlanan Pkk'lı Ölü Ele Geçirildi

birce akalay affetmedi davayı açtı

BİRCE AKALAY AFFETMEDİ DAVAYI AÇTI

Sarp Levendoğlu ile 2 Ağustos 2014'te evlenen Birce Akalay, önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı.

Tarih : 12 Ocak 2017, 09:35
Puan Ver : Birce Akalay Affetmedi Davayı Açtı(10/10)7


Geçen yılın nisan ve ağustos aylarında da çift hakkında boşanacakları yönünde haberler çıkmıştı. Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz hafta ise ihanet haberleriyle gündeme geldi. Levendoğlu'nun genç meslektaşı Derya Şensoy'la ilişki yaşadığı öne sürüldü, ancak taraflar konu hakkında açıklama yapmadı.



BİRCE AKALAY DAVAYI AÇTI



“Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle açılan davada taraflar birbirlerinden maddi-manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Levendoğlu ile Akalay, boşanma protokolünde ayrılık konusunda anlaştıklarını, şahsi eşyaları paylaştıklarını ve birbirlerinden mal rejimine dayalı alacaklarının bulunmadığını ifade etti.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Birce  Akalay  Affetmedi  Davayı  Açtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER