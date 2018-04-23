BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORDU, POLİSTEN KAÇARKEN KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLDÜ
Konya'nın Akşehir ilçesinde bazı suçlardan aranan adam, polisten kaçarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Konya'da, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hayvan hırsızlığı suçundan takip ettiği ve polisin de başka bir suça karıştığı iddiasıyla aradığı A.T.'nin bir evde kaldığı tespit edildi.
KAÇARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Polis, şahsı almaya gittiğinde A.T.'nin yakınları polis ekiplerine taş atarak mukavemet etti. İddiaya göre olay sırasında bir polis memuru, üzerine gelen taşla yaralandı. A.T. ise koşarak kaçmaya çalışırken kalp krizi geçirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı polis memuru Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi edilirken, kalp krizi geçiren A.T. ise kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinden Konya'ya sevk edildi. A.T.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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