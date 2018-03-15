BİRİ NİŞANLISINI, ÖTEKİ EŞİNİ UĞURLADI! ACIYI BÖYLE PAYLAŞTILAR
İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı son yolculuklarına uğurlandı. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ile Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı'nın birbirini teselli ettiği an yürekleri dağladı.
İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi.
TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADILAR
Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı da eşinin tabutunun yanından ayrılmadı.
BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİLER
Sinan Urfalı, hamile olan eşi Burcu Urfalı'nın fularını öperek gözyaşlarına boğuldu. Murat Gezer ile Sinan Urfalı birbirlerini teselli etmeye çalıştığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar