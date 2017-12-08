Birleşik Arap Emirlikleri, astronot adayları için iş ilanı yayınladı. Kabul edilen adaylar 2018 ve 2019'da uzay seyahatleri için eğitim görecek.

Dubai'yi yöneten Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, çarşamba günü 5 yıl içinde 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek için ülkenin ilk uzay programını başlattıklarını duyurdu.

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BARİYERLERİ KIRACAK"

El Maktum açıklamasında "Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Astronot Programı'nın başlatılması ile tarihimizde yeni bir dönem başlıyor. BAE bariyerleri kıracak" dedi.

Daha önce 2021'de Mars yörüngesine 'Umut' adlı insansız aracını göndermeyi planladığını da açıklayan zengin Körfez ülkesi, 'gelecek 50 yıl içinde uzay keşif programlarında küresel bir lider' olmayı vaat ediyor.

ASTRONOT OLMAK İSTEYENLER UZUN SÜRELİ TESTLERE TABİ TUTULACAK

İş ilanında astronot adaylarının 18 yaşının üzerinde olmaları, akıcı şekilde Arapça ve İngilizce bilmeleri, üniversite mezunu olmaları gerektiği ve başvurusu kabul edilen adayların 2018 ve 2019 yıllarında uzay seyahatleri için eğitim göreceği bilgisine yer verildi. ​Özel eğitimin sonunda finalistlerden 4'ü astronot olarak kabul edilecek.

MARS 2117 PROJESİ

Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca Mars'taki yaşamı taklit edecek 'Bilim Şehri' inşası projesini de açıklamıştı. Körfez ülkesi 2117 yılında kızıl gezegendeki ilk insan yerleşimini kurmayı amaçlıyor.

Uzaya giden ilk Arap, 1985'te ABD'nin uzay aracıyla bunu gerçekleştiren Suudi Arabistanlı Sultan bin Selman el Suud olmuştu.

1987'de ise Suriyeli hava kuvvetleri pilotu Muahmmed Faris Sovyetler Birliği'nin eski uzay üssü Mir'de bir hafta geçirerek uzaya giden 2. Arap unvanını elde etmişti.

Kaynak: haberinburada