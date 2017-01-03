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birleşik arap emirlikleri'nden türkiye'ye seyahat uyarısı

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI

BAE Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarından, ikinci bir bildiriye kadar planlarını ertelemesini talep etti

Tarih : 03 Ocak 2017, 11:43
Puan Ver : Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye Seyahat Uyarısı(10/10)7


Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.



Associated Press'te yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada 'ikinci bir bildiriye kadar Türkiye'ye yapılacak seyahat planları'nın ertelenmesi istendi.



İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bulunmazken, çok sayıda yabancı uyruklu yer alıyordu.



 



kaynak:habertürk








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