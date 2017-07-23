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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-i Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ, MESCİD-İ AKSA İÇİN ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRILDI

Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine İsveç, Fransa ve Mısır, BM Güvenlik Konseyini gerginliğin azaltılmasını sağlamak için toplantıya çağırdı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı(9/10)5

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi İsveç'in Daimi Temsilci Sözcüsü Carl Skau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'te gerginliğin nasıl azaltılabileceğini görüşmek üzere BMGK'yi Fransa ve Mısır ile acil toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

KONSEY PAZARTESİ TOPLANABİLİR

Henüz resmi olarak açıklanmasa da toplantının pazartesi günü gerçekleşmesi ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un Konseye son gelişmelere ilişkin sunum yapmasının beklendiği öğrenildi.

14 TEMMUZ'DAN BU YANA İŞGAL ALTINDA

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

DEDEKTÖRLER KALKIYOR

İsrail'in kanal 2 televizyonu ise metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisinin bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı aldığını duyurmuştu.

Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak içeri girmeyi reddeden ve namaz kılmak için Aslanlı Kapı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinlilere İsrail güçleri bugün plastik mermi, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmiş; Filistin Kızılayı 57 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada da Kutsal mekanlarda yaşanan olaylar nedeniyle endişe duyulduğu belirtilerek, "Kutsal mekanlarda ibadet eden herkesin dini özgürlüklerine saygı gösterildiğini hissetmesi gerekir. Buradaki meşru güvenlik kaygılarını da anlıyoruz ama öbür yandan da mevcut statünün korunması gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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