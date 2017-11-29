BİRLEŞMİŞ MİLLETLER LİBYA'DAKİ KÖLE TİCARETİ İÇİN TOPLANDI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da göçmenlerin köle olarak satılması gündemiyle toplandı.
Fransa'nın talebi doğrultusunda göçmen krizini değerlendiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Libya'da faaliyet yürüten insan kaçakçılarına yönelik yaptırımları gündemine aldı.
İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Carl Skau, köle ticaretine engel olamayan Libyalı yetkilileri eleştirdi: "Tüm devletlerin kölelik suçunu engelleme, caydırma ve cezalandırma yükümlülüğü var. Kölelik her zaman yasak ve insanlığa karşı büyük bir suç. Bu tür bir eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz."
"400 DOLAR'A SATILIYORLAR"
CNN'in ele geçirdiği gizli kamera kayıtlarında Avrupa'ya ulaşma umuduyla Libya'ya gelen Afrikalı göçmenlerin ortalama 400 dolar karşılığında satıldığı görülüyordu.
Libya'dan Fildişi Sahili'ne dönen bir göçmen köle ticaretinin rutin bir eyleme dönüştüğünü savundu: "Libya'ya varır varmaz ilk olan şey sizi alıp satmaları. Batı Afrika'dan siyahi kardeşlerimiz, hangi ülkeden olursanız olun, Mali, Senegal, ya da diğer Batı Afrika ülkelerinden, hatta Fildişi Sahili'nden, satılırsınız." Görüntülerin yayınlanması ulsulararası kamuoyunda sert tepki çekerken, bazı Afrika ülkeleri Libya'daki göçmenleri kabul etme teklifinde bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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