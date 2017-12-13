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Bisiklet dünyasının Messisi, dopingli çıktı

BİSİKLET DÜNYASININ MESSİSİ, DOPİNGLİ ÇIKTI

Uluslararası Bisiklet Birliği, dünyanın 1 numaralı bisikletçisi Froome'un doping testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tarih : 13 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Bisiklet Dünyasının Messisi, Dopingli Çıktı(7/10)3

Uluslararası Bisiklet Birliği, İspanya Bisiklet Turu şampiyonu Froome'a yapılan bir doping testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Chris Froome, "Bilindiği gibi astım hastasıyım ve kuralların bilincindeyim. İzin verilen sınırda olmak koşuluyla nefes açıcı ilaç kullanıyorum" dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yol bisikletinin 3 büyük yarışından biri olan İspanya Turu'nu kazanan ilk Büyük Britanyalı sporcu Chris Froome'un doping testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

7 EYLÜL'DE DOPİNG TESTİNE GİRMİŞTİ

UCI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sky takımından Froome'un, 2017 İspanya Bisiklet Turu'nun devam ettiği 7 Eylül'de alınan doping numunesinde, yasaklı maddeye rastlandığı belirtildi. Sonucun pozitif çıkmasının sebebinin, "salbutamol" maddesini içeren nefes açıcı bir ilaç olduğu bilgisi verildi.

En prestijli yol bisikleti yarışı Fransa Turu'nda 4 şampiyonluğu bulunan Froome, 19 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen İspanya Bisiklet Turu'nu, İtalyan Vincenzo Nibali'nin 2 dakika 15 saniye önünde kazanmıştı.

"HER TÜRLÜ BİLGİYİ SUNMAYA HAZIRIM"

32 yaşındaki sporcu, Sky takımının internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Bilindiği gibi astım hastasıyım ve kuralların bilincindeyim. İzin verilen sınırda olmak koşuluyla nefes açıcı ilaç kullanıyorum. İspanya Bisiklet Turu'nda astımım daha da kötüleşti. Ben de takım doktorunun tavsiyesiyle salbutamol dozajını artırdım. İzin verilen dozu aşmamak için her zamanki gibi azami dikkati gösterdim. Bisiklet sporundaki lider rolümü çok ciddiye alıyorum. Tahlil sonuçlarını incelemek, kesinlikle UCI'nın hakkıdır. Ben ve takımım gereken her bilgiyi sunmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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