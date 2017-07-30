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Bisiklet Tamircisi, 14 Yaşındaki Erkek Çocuğa Tacizden Tutuklandı

BİSİKLET TAMİRCİSİ, 14 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞA TACİZDEN TUTUKLANDI

14 yaşındaki erkek çocuğu dudağından öperek taciz eden 26 yaşındaki bisiklet tamircisi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, suçunu inkar edip "şakalaşıyorduk" dedi.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Bisiklet Tamircisi, 14 Yaşındaki Erkek Çocuğa Tacizden Tutuklandı(5/10)1

Konya'da bisiklet tamircisi 26 yaşındaki E.G., 14 yaşındaki erkek çocuğu H.K.'yı iş yerinde dudağından öperek taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya tanık olan vatandaşın durumu yanlış anladığını belirten E.G, "şakalaşıyorduk" dedi.

TAMİRE BIRAKTIĞI BİSİKLETİ ALMAYA GELEN VATANDAŞ OLAYA TANIK OLDU

Olay, merkez Meram ilçesi Alavadı Mahallesi'nde bulunan bisiklet tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, tamirci E.G. aynı mahallede oturan H.K.'yı işyerinde dudağından öperek taciz etti. Bu sırada işyerine gelen müşteri Ö.A., olayı görmesi üzerine polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Ö.A. ifadesinde, "Tamir için çocuğumun bisikletini vermiştim. Akşam saatlerinde de bisikleti almak için iş yerine gittim. İçeri girdiğimde iş yeri çalışanı kanepede tanımadığım bir çocuğu dudağından öpüyordu" dedi.

"ŞAKALAŞIYORDUK, BİZİ YANLIŞ ANLADI"

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, E.G.'yi kısa süre içinde gözaltına aldı. E.G. ilk ifadesinde, "Olay günü yan komşumuz olan H.K. ile kanepe üzerine oturmuş şakalaşıyorduk. O sırada içeri müşteri geldi. Bizi gördü. Bizi yanlış anladı. Ben cinsel tacizde bulunmadım" dedi. E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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