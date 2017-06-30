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bisiklet yarışlarının en büyüğü başlıyor

BİSİKLET YARIŞLARININ EN BÜYÜĞÜ BAŞLIYOR

Bisiklet yarışların en prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun 104. yılında sporcular, 3 bin 540 kilometre katedecek.

Tarih : 30 Haziran 2017, 11:32
Puan Ver : Bisiklet Yarışlarının En Büyüğü Başlıyor(9/10)8


Bisiklet yarışların en prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun 104. yılında sporcular, 3 bin 540 kilometre katedecek. Sarı mayo mücadelesinin son 2 yılın şampiyonu Froome, Porte, Quintana, Bardet ve Contador arasında geçmesi bekleniyor. Froome, Fransa'da 4. şampiyonluğuna ulaşarak tarihte bunu başaran 5. isim olmaya çalışacak. Mononükleoz hastalığına yakalandığı için 3 ay spordan uzak kalan Cavendish, 4 etap kazanırsa 34 etap zaferiyle Merckx'e ait rekora ortak olacak.



Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 104'üncüsü yarın başlayacak.



İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun "grand tour" (büyük tur) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan, 1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, bu yıl 1-23 Temmuz tarihlerinde 104. kez organize edilecek.



Almanya'nın Düsseldorf kentindeki 14 kilometrelik bireysel zamana karşı etabıyla başlayacak yarış, 2 ve 3. etaplarda Belçika, 4. etapta ise Lüksemburg topraklarından geçecek. 3 bin 540 kilometrelik turun Marsilya'da yapılacak sondan 2. etabı, 22,5 kilometrelik bireysel zaman karşı mücadelesine sahne olacak.



9 düzlük, 5 dağ, 5 tepe, 2 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turun 9, 12, 13, 17 ve 18. etaplarındaki sert tırmanışlar, sarı mayo iddiası bulunan isimlere atak imkanı tanıyacak. 12 ve 18'in yanı sıra 5. etap da zirve finişiyle tamamlanacak.



Ülkedeki 5 büyük sıradağ (Vosges Dağları, Jura, Pireneler, Massif Central ve Alpler), 1992'den bu yana ilk kez Fransa Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak.



 



kaynak:sabah








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