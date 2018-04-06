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Bismil'de Taşeron Sınavında Garip Marilyn Monroe Sorusu
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BİSMİL'DE TAŞERON SINAVINDA GARİP MARİLYN MONROE SORUSU


Bismil'de taşeron sınavında garip Marilyn Monroe sorusu
Tarih : 06 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Bismil'de Taşeron Sınavında Garip Marilyn Monroe Sorusu(6/10)2

Bismil Belediyesi'nde taşeron işçilere sözlü sınavda ABD Başkanı Kennedy'nin Marilyn Monroe ile ilişkisinin sorulduğu iddia edildi. Elenen işçi Gülcan Öztürk, "Kennedy Havaalanı'nın nerede olduğu soruldu. Cevabını düşünürken kaymakam ekledi: 'Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi.' Cevabı kendisi verdi" dedi. Kaymakam Gülenç ise "Sorunlu bir personeldi, zor sorduk" ifadesini kullandı.

"MARILYN MONROE" SORUSU

Diyarbakır Bismil Belediyesi'nde kadroya alınacak 160 taşeron işçi ile geçen cuma günü mülakat yapıldı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç başkanlığındaki 5 kişilik komisyonun, kadın işçi Gülcan Öztürk'e suikast sonucu öldürülen eski ABD Başkanı John Kennedy'nin yasak aşkı Marilyn Monroe ve "aldatılan eşi" ile ilgili soru yönelttiği iddia edildi.

Habertürk Gazetesi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre belediye kültür müdürlüğünde 11 ay önce çalışmaya başladığını söyleyen Öztürk, mülakatta yaşadıklarını şöyle anlattı:

"SARIŞIN VE KIVIRCIK SAÇLI BİR SEVGİLİSİ VARDI, SENİN GİBİ"

"Bana ' John Kennedy Havaalanı nerede?' diye soruldu. Cevabını düşünürken, kaymakam bey hemen ekledi: 'Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi.' 'Bilmiyorum' deyince cevabını kendisi verdi ve 'Marilyn Monroe' dedi. Sonra, 'Kennedy'nin karısı, kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?' sorusunu yöneltti. Bu sorular karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadım, cevap vermedim. Mülakatı geçemediğim için işime son verildi. Kültür biriminde çalışmama rağmen, beni park, bahçeler ile temizlik biriminde görevlendirdiler. Bütün verilen işleri en iyi şekilde yaptım. Kadro beklerken işimden oldum. İtirazda bulundum."

"ARKADAŞ TAVSİYESİYLE İŞE ALMIŞTIK, SORUNLUYDU"

Öztürk itirazının sonucunu beklerken Kaymakam Gülenç ise iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Kendisine 'John Kennedy kimdir? John Kennedy Havalimanı nerededir?' gibi sorular sorduk. 'Havalimanı İstanbul'dadır' diye cevap verdi. Haliyle sınavı geçemedi. Zaten 'John Kennedy Havalimanı İstanbul'dadır' diyen birini kültür müdürlüğünde çalıştıramazdık. Asla John Kennedy'nin yasak aşkı Marilyn Monroe ile ilgili bir şey sormadık. Mülakatta başarısız olunca intikam hırsıyla iftira atıyor. Hakkında gerekli yasal işlemi yapacağız. Bir arkadaşımızın tavsiyesi ile işe almıştık. Yaptığı hiçbir iş yoktu, karıştırıyordu, sorunluydu, sıkıntılıydı. Mülakatta ona göre biraz zor soru sorduk ama çok da zor sorular değildi."

YÖNELTİLEN DİĞER SORULAR

Mülakatta bazı kişilere ise " İbrahim Tatlıses nerelidir?", "Yemeği kim yapar?", "Treni kim kullanır?", " Cumhurbaşkanı yokken yerine kim bakar?", "Diyarbakır'ın kaç ilçesi vardır?", "Bismil'in nüfusu ne kadardır ve kaç köyü vardır?", "Diyarbakır'ın plakası kaçtır?" gibi sorular yöneltildiği ileri sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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