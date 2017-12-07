Medipol Başakşehir Taraftarından Filistin'e Destek
Samsunspor'da Büyük Deprem! 10 Futbolcu Tff'ye Başvurdu
Benzine 14 Kuruş İndirim Geldi
Fenerbahçe'de Alper Potuk Bursaspor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim, Pfdk'ya Sevk Edildi
Sivassporlu Ndinga: 3-4 Sene Önce Galatasaray Beni Transfer Etmek İstedi
Bitcoin, 15 Bin Doları Aşarak Tarihi Rekor Kırdı
Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu
Fenerbahçe Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı
Filistin'de Tansiyon Yüksek! İsrail Polisi Saldırdı: 49 Yaralı
Leipzig-Beşiktaş Maçında Alman Taraftar, Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Fatih Terim İle İlk Görüşme Gerçekleşti! İşte Verdiği Cevap
Rafael Nadal'a Göre Tarihin En Büyüğü Roger Federer
Başbakan Yıldırım: Vergi Reformunu Yapacağız
Asgari Ücretliye Maaş Koruması! Vergi Kesintileri Agi'ye Eklenecek
Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
Spk, 8 Foreks Sitesini Kapattı
Brüksel Euro 2020 Hakkını Kaybetti
Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan Restini Böyle Gördü
Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor

Bitcoin, 15 Bin Doları Aşarak Tarihi Rekor Kırdı

BİTCOİN, 15 BİN DOLARI AŞARAK TARİHİ REKOR KIRDI

Bitcoin'de rekor serisi bitmiyor. 24 saat içinde önce 13 bin doları sonra 14 bin dolar aştı. Az önce de 15 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Bitcoin, 15 Bin Doları Aşarak Tarihi Rekor Kırdı(9/10)5

Kripto para birimi Bitcoin, 15 bin 75 dolara kadar çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Sanal para biriminin değeri yıl başında bin dolar, 12 Kasım'da 5 bin 800 dolardı.

DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 360 milyar seviyesinde bulunuyor.

Sanal para birimleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Bitcoin, ilk kez geçen hafta salı günü 10 bin dolar seviyesini aşmıştı.

Ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 240 milyar dolara yaklaşan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer, yatırım bankacılığı kuruluşu Goldman Sachs ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bitcoin  15  Bin  Doları  Aşarak  Tarihi  Rekor  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER