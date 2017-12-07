Bitcoin'de rekor serisi bitmiyor. 24 saat içinde önce 13 bin doları sonra 14 bin dolar aştı. Az önce de 15 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Kripto para birimi Bitcoin, 15 bin 75 dolara kadar çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Sanal para biriminin değeri yıl başında bin dolar, 12 Kasım'da 5 bin 800 dolardı.

DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 360 milyar seviyesinde bulunuyor.

Sanal para birimleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Bitcoin, ilk kez geçen hafta salı günü 10 bin dolar seviyesini aşmıştı.

Ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 240 milyar dolara yaklaşan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer, yatırım bankacılığı kuruluşu Goldman Sachs ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bıraktı.

Kaynak: haberinburada