Rekor üzerine rekor kıran sanal para birimi Bitcoin'in değeri tarihte ilk kez 18 bin doları aştı.

2017 yılında yüzde binlik artış gösteren ve son 2 ay içerisinde sekiz bin dolar değer kazanan sanal para birimi Bitcoin'in değeri bugün Bitstamp borsasında 18 bin doların üzerinde işlem gördü.

PİYASA DEĞERİ 300 MİLYAR DOLARI AŞTI

Onlarca yıldır Bitcoin kadar hızlı değerlenen bir varlık bulunmazken Bitcoin'in piyasa değeri 300 milyar doları aşıyor.

Kaynak: haberinburada