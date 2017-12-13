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Bitcoin Almak İçin Evlerini Satıyorlar
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Bitcoin Almak İçin Evlerini Satıyorlar

BİTCOİN ALMAK İÇİN EVLERİNİ SATIYORLAR

Kripto paralara yatırım yapmak isteyen orta gelirli insanlar, mortgage planlarından çıkarak ve bankalara borçlanarak Bitcoin alıyor.

Tarih : 13 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Bitcoin Almak İçin Evlerini Satıyorlar(10/10)6

Bitcoin çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Bazı insanlar kripto paranın değeri daha fazla artmadan önce Bitcoin satın almak için borçlanmaya kadar gidebiliyor. CNBC'ye konuşan Kuzey Amerika Menkul Değerler Yönetimi Birliği başkanı Joseph Borg, insanların Bitcoin satın almak için mortgage planlarını durdurduklarını, kredi kartlarına borçlandıklarını açıkladı.

"İKİ ÇOCUK OKUTANLARIN YATIRIM YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Borg, Bitcoin'in riskli bir yatırım olduğuna dikkat çekti ve ekledi: "Bitcoin, yılda 100 bin dolar kazanan, mortgage ödeyen ve üniversitede iki çocuk okutan birinin yatırım yapacağı bir araç değil."

Bitcoin bu yıl sürekli bir artış gösterdi; yıla 1.000 dolar değerle başlayan kripto paranın geçtiğimiz hafta Coinbase borsasında 19.000 dolara kadar yükseldiği bildirildi. Bitcoin ticaretinin üçte birine ev sahipliği yapan Coinbase borsasındaki fiyatlar genellikle diğer borsalardan daha yüksek seviyede seyrediyor. Bitcoin bu haftaya ise 16.700 dolar seviyesinde başlamıştı.

Borg, kripto paraların ve blok zincirinin kalıcı olduğunu fakat Bitcoin'in geleceğinin muamma olduğunu belirtiyor. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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