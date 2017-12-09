İstanbul'dan 182 bin dolarlarla yola çıkan iki arkadaş, Bitcoin almak için gittikleri iş yerinde 3 kişi tarafından silahlı soyguna uğradı.

İstanbul'dan Antalya'ya, sanal para Bitcoin almak için gelen 2 kişi, 182 bin dolarlarının silahlı 3 kişi tarafından gasp edildiğini ileri sürdü.

SİLAHLA GASP ETTİLER

Dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak'ta meydana gelen olayda, Y.D ve A.K. İstanbul'dan Antalya'ya Bitcoin almak için geldi. Telefonda görüştükleri 3 kişinin iş yerine gelen iki adam, iddiaya göre burada gasp edildi. Şahısların yanlarındaki getirdikleri 182 bin dolar silahlı kişilerce alındı. Bunun üzerine ikili, polisten yardım istedi. Polis 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada