Paypal ve Facebook yatırımlarıyla bilinen girişimci Peter Thiel'in ortağı olduğu Founders Fund'ın milyonlarca dolar değerinde Bitcoin satın alarak fiyatları yükselttiği iddia edildi.

Bitcoin fiyatının yıl sonunda 12 bin 835 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 11 yükselerek 15 bin 500 dolar seviyesini geçmiş ve kayıplarının büyük bölümünü geri kazanmıştı. Bitcoin platformlarındaki haberlere göre, toplam piyasa değeri 230 milyar dolardan bir anda 250 milyar doların üzerine çıkan toparlanmanın arkasında ABD'li yatırımcı Peter Thiel çıktı. Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirket 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldığı belirtiliyor.

FACEBOOK'A DIŞARDAN YARDIM YAPIYOR

Uluslararası ödeme sistemi PayPal'ın kurucu ortaklarından olan ve 2004'te Facebook'a ilk dışardan yatırım yapan Thiel'in Bitcoin satın almasının yatırımcılara güven verdiği ve talebin yeniden arttığı belirtiliyor.

BİTCOİN FİYATI NE KADAR?

Hatırlanacağı üzere Thiel, 1999'da Elon Musk ile birlikte PayPal'ın kurulmasında rol aldıktan sonra şirket, 2002'de eBay'e 1,5 milyar dolara satılmıştı.

2004 yılında da Facebook'un yüzde 10 hissesi için 500 bin dolar yatırım sağlayan Thiel, elindeki portföyün büyük bir kısmını 2012'de yaklaşık 1 milyar dolara satmıştı.

Bitcoin fiyatları dünkü toparlanmanın bugün saat 08:30 sularında ise 1.5 puanlık kayıpla 15 bin 59 dolardan işlem görüyor. Asıl sıçramayı ise Ripple yapmaya devam ediyor.

Kaynak: haberinburada