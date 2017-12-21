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Bitcoin, Meclis'in gündemine de geldi!

BİTCOİN, MECLİS'İN GÜNDEMİNE DE GELDİ!

Maliye Bakanı Ağbal, her geçen gün değerini artıran sanal para birimi Bitcoin'le ilgili çalışmaların olduğunu belirtti.

Tarih : 21 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : Bitcoin, Meclis'in Gündemine De Geldi!(6/10)2

Naci Ağbal, tasarının üçüncü maddesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ağbal, her geçen gün değerini artıran sanal para birimi Bitcoin'le ilgili çalışmaların olduğunu belirtti.

"HUKUKİ ALTYAPIYLA İLGİLİ GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPACAĞIZ"

Ağbal, "Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirme yaparak, bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparız." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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