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Bitcoin milyoneri, harcayamayacağı parasını dağıtıyor

BİTCOİN MİLYONERİ, HARCAYAMAYACAĞI PARASINI DAĞITIYOR

İsmi açıklanmayan bir Bitcoin milyoneri, varlığının büyük kısmını çeşitli yardım kuruluşlarına bağışladı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Bitcoin Milyoneri, Harcayamayacağı Parasını Dağıtıyor(8/10)4

Gizmondo portalının haberine göre, Bitcoin'e yıllar önce yatırım yaparak dijital para biriminin zenginleştirdiği kişilerden birisi olan gizemli bir yardımsever, Pineapple Fund isimli fon üzerinden çeşitli kuruluşlara bağış yapacağını duyurdu."BİTCOİN, HARCAYAMAYACAĞIM KADAR ÇOK PARA KAZANDIRDI"

Bitcoin'in değerinin artmasıyla 86 milyon dolar değerindeki dijital parasını bağışlayacağını açıklayan gizemli milyoner, "Bitcoin'in ortaya çıktığı ilk zamanlarda dijital paradaki geleceği gördüm ve madencilik yapmaya, satın almaya, ticaretini yapmaya başladım. Yıllar içerisinde Bitcoin'in değerinin artması, yaptıklarım sonucunda bana harcayamayacağım kadar çok para kazandırdı. Harcayabileceğinizden çok paranız olsaydı ne yapardınız? Ben bağışlamayı seçtim" dedi.

"HİÇBİR BİREYE BAĞIŞ YAPILMAYACAK"

Pineapple Fund'ı oluşturma nedeninin hiçbir zaman tanıtım yapma olmadığını, bu yüzden kimliğini sakladığını dile getiren milyoner, sadece kayıtlı kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapılacağını kaydederek, "Lütfen e-posta göndermeyin veya katılımda bulunmayın. Hiçbir zaman bir bireye bağış yapmadık ve yapmayacağız" dedi.

İnsan haklarını ve internet özgürlüğünü savunan EFF (Electronic Frontier Foundation) de bu fonun bağışından yararlanacak olan kuruluşlardan birisi. EFF'ye 1 milyon dolar bağış yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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