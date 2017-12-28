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Bitcoin Milyonerinden 1 Milyon Dolarlık Bağış

BİTCOİN MİLYONERİNDEN 1 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Internet Archive, bir Bitcoin fonundan 1 milyon dolarlık bağış aldı.

Tarih : 28 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : Bitcoin Milyonerinden 1 Milyon Dolarlık Bağış(7/10)3

Kripto para birimi dünyasındaki aktivite son zamanlarda bitcoin değerlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle tavan yapmış durumda. Herkes bu dijital pastadan kendine pay almaya çalışıyor. Ama birçok kişi sadece kişisel kazancı için bu işlere girse de, bitcoin'i sadece kendi için kullanmayan yardımseverler de var. Bunlardan Pineapple Fonu (Ananas Fonu), anonim bir bitcoin milyoneri tarafından kurulmuş hayırsever bir fon ve geçenlerde The Internet Archive'e 1 milyon dolar bağış yaptı.

HAYIR İŞLERİ İÇİN 86 MİLYON DOLAR AYRILDI

Pineapple Fonu bu ayın başlarında açıklandı ve birçok hayır işinde bulunmak için 86 milyon dolara sahip. Fonun sağlayıcısı olan, sadece "Pine" olarak bilinen kişi, Bitcoin Magazine'e söyle diyor: "Merkezi olmayan paranın geleceğini bitcoin'in ilk günlerinden ön gördük. Yıllar içinde beklediğimizden de fazla getiri yapan bitcoin sayesinde elimde harcayabileceğimden çok daha büyük bir miktar oldu." Ayrıca Pineapple Fonunun bitcoin'e ilk girdiklerindeki tüm bitcoin piyasasından büyük olduğunu, şu anda da 250 en zengin bitcoin adresinden biri olduğunu ekliyorlar.

20 YILDIR İNTERNETİN EVRİMİNİ BELGELİYOR

Fondan en son yardım gören The Internet Archive, MS-DOS'tan Donald Trump'a kadar 20 yılı aşkın süredir internetin evrimini belgeliyor. Bu, dijital hatıralarda güzel bir gezi ve nostalji sağlamanın yanı sıra, hükümet ve haber organizasyonları tarafından yayınlanan belgeleri arşivlemede de kritik önem taşıyor. Özellikle günümüzdeki siyasi iklim için bu arşivler oldukça önemli konumda. Arşiv takımı şöyle yazıyor: "Bitcoin hakkında büyük düşünen kişilerin dünyadaki yenilikleri desteklemek için zenginliklerini kullandıklarını görmek çok güzel bir şey."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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