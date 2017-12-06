Kripto para birimi Bitcoin'de rekor serisi devam ediyor. Bitcoin, tarihinde ilk kez 12 bin doların üzerine çıktı.

Fiyatlarda yaşanan yükselişte Bitcoin vadeli kontratların bu ay içinde işleme açılacağı beklentisi önemli rol oynuyor. Bitcoin'in vadeli işlem görmeye başlamasıyla kripto para biriminin yatırımcılar arasında daha fazla kabul görebileceği ve kullanımının yaygınlaşacağı belirtiliyor. Bitcoin sabahki işlemlerde önce 12 bin 188 dolara, ardından da 12 bin 273 dolara kadar çıkarak rekor tazeledi.

PİYASA DEĞERİ 200 MİLYAR DOLARI AŞTI

Sene başında bin dolar seviyesinde olan Bitcoin böylece yatırımcısına aradan geçen 11 ayda 12 kat para kazandırmış oldu. Öte yandan Bitcoin'in piyasa değeri de 200 milyar doları aştı.

Kaynak: haberinburada