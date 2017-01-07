

2016 yılının sonuna gelirken 1000$ rakamına ulaşan Bitcoin, 2017 yılını 1034$ ile karşılayarak rekora doğru koşuyor.



2009 yılında hayatına başlayan kripto para birimi Bitcoin, birçok ülke tarafından gerek anonim olması gerekse illegal işlerde tercih ediliyor olmasından dolayı geçerli para birimi olarak tanınmıyor. 2016 yılında 1000 dolar rakamına ulaşan Bitcoin, 2017 yılını 1034 dolar ile karşılayarak rekora imza attı.



Bitcoin'in değer kazanmasında en büyük etkenler Venezuela'daki ekonomik kriz, Brexit referandumu ve Çin yuanının değer kaybetmesi olarak göze çarpıyor.



Son olarak uzmanlar Bitcoin'in yükselişini sürdüreceğini ve 2013 yılındaki durumunda üstüne çıkacağını düşünüyor.



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