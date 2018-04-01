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Bitcoin tarihinin en kötü 3 ayı! Dibi gördü

BİTCOİN TARİHİNİN EN KÖTÜ 3 AYI! DİBİ GÖRDÜ

Bitcoin, yılın ilk çeyreğini kötü tamamlıyor. Ocak ayının başında 13 bin 412 dolar olan fiyat Mart ayı sonu itibariyle 7 bin 266 dolara gerileyerek tarihindeki en kötü 3 aylık performansa imza attı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 21:30
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2018 yılının ilk çeyreğinde Bitcoin'in piyasa değerindeki kayıp 114.9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu kayıp Bitcoin tarihindeki en büyük ilk çeyrek düşüşü oldu.

19 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKIP REKOR KIRMIŞTI

CoinDesk'e göre bitcoin son olarak 2014 yılının ilk çeyreğinde %38'e yakın gerilemişti. CNBC'nin fiyatları takip etmeye başladığı 2011'den bu yana bitcoin 2013 yılının ilk çeyreğinde %599 ile en büyük artışı kaydetmiş, geçen sene de 19 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ancak kripto para birimi bu yıl sert regülasyonlarla karşılaştı ve tarihi seviyelerden uzaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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