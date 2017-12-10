BİTCOİN, VADELİ İŞLEMLERİ DÜŞÜŞLE BEKLİYOR
Pazartesi günü vadeli işlemlere başlayacak olan Bitcoin, cumartesi gününü yüzde 9 oranında gerileyerek tamamladı. Pazar günü gerçekleşen işlemlerde de fiyatlar düşüş eğilimini sürdürüyor.
Dünyanın en büyük şifreli parası 24 saatlik bir süre içinde yüzde 9 oranında gerileyerek Cumartesi gününü tamamladı. Pazar günü gerçekleşen işlemlerde de fiyatlar düşüş eğilimini sürdürüyor. Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 11 düşüşle 13 bin dolar seviyesinde bulunuyor.
PİYASA DEĞERİ 400 MİLYAR DOLARDAN 367 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ
Vadeli piyasalarda işlem görmeye başlamasına yanlızca saatler kalmışken düşük trendi sadece Bitcoin'de değil diğer şifreli paralarda da yaşanıyor. Şifreli paraların neredeyse tamamı 24 saatlik süre içinde değer kaybı yaşamış durumda bulunuyor.
Böylece vadeli işlemlerin başlamasından hemen önce şifreli para birimlerinin toplam piyasa değeri 400 milyar dolardan 367 milyar dolara gerilemiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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