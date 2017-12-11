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Bitcoin Vadelileri Wall Street'te İşlem Görmeye Başladı
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Bitcoin Vadelileri Wall Street'te İşlem Görmeye Başladı

BİTCOİN VADELİLERİ WALL STREET'TE İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Cboe Global Markets'in vadeli işlemleri açmasıyla Bitcoin, Wall Street'e giriş yaptı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 13:10
Puan Ver : Bitcoin Vadelileri Wall Street'te İşlem Görmeye Başladı(10/10)6

Bitcoin, Wall Street'e ani bir şekilde girdi. Cboe Global Markets'in Bitcoin vadelileri işlemlerini açmasından 4 saat sonra, kontratlar yüzde 20'nin üzerinde yükseldi. Dealerlar, ilk işlem hacminin beklentileri aştığını belirtirken, Cboe'nin websitesinde yoğunluk dolayısıyla kesinti sıkıntıları yaşandı.

"SAĞLAM BİR PİYASA GÖRECEĞİZ"

Şikago merkezli Grace Hall Trading LLC yönetici ortağı Joe Van Hecke, "İşlem yapmak oldukça basitti" dedi ve "Zamanın ilerlemesiyle sağlam bir piyasa göreceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bitcoin vadelilerinin Şikago piyasalarında işlem görmeye başlaması, kripto para için bir dönüm noktası oldu. Bitcoin işlemleri şu ana dek genel olarak kişisel yatırımcılar tarafından üzerinde herhangi bir düzenleme olmayan piyasalarda gerçekleştiriliyordu.

BITCOIN KONTRATLARI 15 BİN DOLARDAN AÇILDI

Ocak vadeli Bitcoin kontratları, 15 bin dolar seviyesinden açılmasının ardından Pazar günü New York saatiyle 10:15 itibariyla 17,780 dolar seviyesinden işlem gördü. Yaklaşık 1,739 kontrat el değiştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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