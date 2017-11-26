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Bitcoin ve Ethereum Rekor Kırmaya Devam Ediyor

BİTCOİN VE ETHEREUM REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Bitcoin ve Ethereum pazar günü de yükselişlerine devam ediyor. Bitcoin 9 bin dolar sınırını devirirken Ethereum da 500 dolar sınırına yaklaştı.

Tarih : 26 Kasım 2017, 15:20
Puan Ver : Bitcoin Ve Ethereum Rekor Kırmaya Devam Ediyor(10/10)6

Sanal paralar içerisinde en büyük iki para birimi olan Bitcoin ve Ethereum yükselişlerine pazar günü de ara vermeden devam ediyor. Son yükselişlerle birlikte Bitcoin'in fiyatı 2017'de yaklaşık 8,6 kat Ethereum'un fiyatı ise 48.5 kat artmış oldu.

10 DOLARDAN 487 DOLARA FIRLADI

2017 yılına bin dolar seviyesinden giren Bitcoin bugün 9 bin 197 dolar (36.000 TL) ile yeni bir rekor kırarken 2017 yılına 10 dolar seviyesinden giren Ethereum ise dün 487 dolar (bin 927 TL) ile tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı.

Bitcoin şu sıralar 9 bin 109 dolardan Ethereum ise 465 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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