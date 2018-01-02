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Bitcoin, Yeni Yıla İlk Kez Düşüşle Başladı

BİTCOİN, YENİ YILA İLK KEZ DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Sanal para birimi Bitcoin, 2015 yılından bu yana ilk kez yeni bir yıla düşüşle başladı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 16:50
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Bitcoin şimdiden kötü bir yıl geçirmeye başladı. 2015'den bu yana ilk kez yeni bir yıla düşüşle başladı. Bitcoin, yaklaşık iki hafta önce gördüğü 19 bin 511 dolarlık rekor seviyesinden bu yana kayıplarını artırdı.

BITCOIN, 2017 YILINI ARTIDA KAPATTI

Bitcoin, TSİ 08:00'da yüzde 3,10 gerileyerek yaklaşık 13 bin 197 dolar seviyesinden işlem gördü. Sanal para geçtiğimiz yıla çok güçlü bir giriş yapmasının ardından yukarı yönlü ivmesini koruyarak dijital paralara yönelik çılgınlığın tetikleyicisi olmuştu. Bitcoin, 2017 yılını yaklaşık yüzde bin 300 artıda kapattı.

Bitcoin'in yükselişi dijital paraya olan ilgiyi artırırken, Aralık ayında vadeli kontratlar ile Wall Street'e de girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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