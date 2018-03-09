Bitcoinde hafta başından bu yana etkili olan düşüş daha da hızlandı ve fiyatlar 9 bin doların da altına geldi.

BELİRSİZLİK FİYATLARI AŞAĞI ÇEKİYOR

Yaşanan düşüş dijital paralara getirilmesi düşünülen düzenlemelerle ilgili tartışmalara dayanıyor. Piyasadaki belirsizlik fiyatları da aşağı çekiyor.

Bitcoin fiyatları Asya'daki işlemlerde 8 bin 761 dolara kadar geriledi. Haftalık bazdaki düşüş yüzde 24'e ulaştı.

Kaynak: haberinburada