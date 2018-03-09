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Bitcoin'de düşüş sürüyor! 9 bin doların altına indi

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! 9 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Bitcoin fiyatları 9 bin doların altına indi ve haftalık bazda yüzde 24 değer kaybetti.

Tarih : 09 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Bitcoin'de Düşüş Sürüyor! 9 Bin Doların Altına İndi(10/10)6

Bitcoinde hafta başından bu yana etkili olan düşüş daha da hızlandı ve fiyatlar 9 bin doların da altına geldi.

BELİRSİZLİK FİYATLARI AŞAĞI ÇEKİYOR

Yaşanan düşüş dijital paralara getirilmesi düşünülen düzenlemelerle ilgili tartışmalara dayanıyor. Piyasadaki belirsizlik fiyatları da aşağı çekiyor.

Bitcoin fiyatları Asya'daki işlemlerde 8 bin 761 dolara kadar geriledi. Haftalık bazdaki düşüş yüzde 24'e ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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