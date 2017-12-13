Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, "Bitcoin'in yaratıcısı Japon asıllı Nakamoto, Nobel Ekonomi ödülüne aday gösterildi. Ama gerçekten var olan bir kişi midir bilinmiyor" dedi.

Sanal para Bitcoin ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Bitcoin'in bilinmeyeninin çok olduğuna dikkat çeken Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı "Yaratıcısı Japon asıllı Nakamoto gerçekten var olan bir kişi midir bilinmiyor" dedi. Serim "Blockchain gibi cüzdanlarda muhafaza ediliyor ve cüzdan kaybolursa BTC'de uçuyor" uyarısı yaptı. Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, kendisinin Bitcoin (BTC) yatırımı yapmadığını, yapmayı da henüz düşünmediğini söyledi.

"NAKAMOTO'NUN BİTCOİNLERİNİN DEĞERİ EN SON 6 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDEYDİ"

Serim "Zira bilinmeyeni o kadar çok ki. Evvela yaratıcısı Japon asıllı Nakamoto gerçekten var olan bir kişi midir bilinmiyor. Adı bir rumuz da olabilir. Nakamoto'nun elindeki Bitcoinlerin değeri en son baktığımda 6 milyar doların üzerindeydi. Kendi yarattığı para birimiyle Nobel Ekonomi ödülüne aday gösterilen bu kişiyi bugüne kadar gören kimse yok" diye konuştu.

"21 MİLYON BİTCOİN VAR, YATIRIM YAPANLARIN YALNIZCA 3'TE BİRİNİ BİLİYORUZ"

Serim sanal para birimi olarak kabul görmeye başlayan Bitcoin'e neden mesafeli durduğunu ise şöyle açıkladı: "Tabii ki en başta hiç bir kuruluşun denetiminde olmayan bir para biriminin ne derece güven verebileceği tartışmalı. Toplam 21 milyon adet BTC var. Bitcoin'e büyük yatırım yapanların 3'te 1'ini biliyoruz ama gerisi muamma.

"KUMAR SİTELERİ DE BİTCOİN VERMEYE YÖNELDİ"

Son iki yılda yüzde 1500'ler civarında işlem ücretlerinin artması bile başı başına sorularıma kaynak oluyor. Cricle, Blockstream ve Digital Asset Holding en büyük BTC şirketleri haline geldi. Bankalar ve FBI da BTC almaya başlayınca yatırımcıların radarına doğal olarak girdi. Bitcoin ile şirket alımları yapıldı. Hatta bazı yatırım fonları temettülerini Bitcoin olarak vermeyi önermeye başladı. Kumar siteleri de BTC vermeye yöneldi.

"DİSK GİDERSE PARAYA ELVEDA DİYEBİLİRSİNİZ"

BTC, Blockhain gibi cüzdanlarda muhafaza ediliyor ve cüzdan kaybolursa BTC'de uçuyor. Dolayısıyla sabit disklerin muhafazası kritik. Disk giderse paranıza elveda diyebilirsiniz ve BTC işlemlerinde geri dönüş veya düzeltme yok, yanlış miktarda bir gönderinin geri dönüşü yok."

"BİTCOİN MİLYONERİ GİBİ BİR TABİR ÇIKTI"

Serim, Bitcoin'in neden cazip olduğunu ise şöyle açıkladı: "2010 yılında 1000 dolarlık BTC alan bir yatırımcının elinde şu anda 60 milyon dolarlık BTC var demektir. Hatta 'BTC milyoneri' gibi bir tabir çıktı. Roger Ver veya Charlie Shrem isimli yatırımcılar da bu tür milyonerlerin ilk tanınanları oldu ama yine de büyük bir balondan bahsetmediğimizi kim garanti edebilir?

"İNSANOĞLUNUN HIZLI ZENGİN OLMA FETİŞİNE EN UYGUN ARAÇ OLAN BİTCOİN İÇİN KAYBEDECEK FAZLA PARASI OLMAYANLAR DİKKAT ETSİN"

Daha yaratıcısının kimliği doğrulanamamışken çok ama çok dikkatli olmak gerekli. İnsanoğlunun hızlı zengin olma fetişine en uygun ve yeni araç olan BTC için kaybedecek fazla parası olmayanlara aman dikkat diyorum."

Kaynak: haberinburada