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Bitcoin'in Değeri Yüzde 11 Arttı

BİTCOİN'İN DEĞERİ YÜZDE 11 ARTTI

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri yüzde 11 artış göstererek son üç gündeki kayıplarının büyük bölümünü geri kazandı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Bitcoin'in Değeri Yüzde 11 Arttı(9/10)5

Bitcoin'in değeri 30 Aralık 2017'de yüzde 11,5, dün de yüzde 2,7 değer kaybettikten sonra 12 bin 835 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 11 yükseldi. Güne 13 bin 480 dolardan başlayan Bitcoin 15 bin 275 dolara kadar tırmanmasının ardından yerel saatle 15:45'te (TSİ 23:45) 14 bin 979 dolardan işlem gördü ve yüzde 11,1 prim yaptı.

TEK SEFERDE 20 MİLYON DOLAR BITCOIN ALDILAR

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li yatırımcı Peter Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirket 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldı.

Uzmanlar, uluslararası ödeme sistemi PayPal'ın kurucu ortaklarından olan ve 2004'te Facebook'a ilk dışardan yatırım yapan Thiel'in Bitcoin satın almasının yatırımcılara güven verdiğini belirterek, sanal para birimine talebin artabileceğini vurguladı.

1 YILDA YÜZDE BİN 300 PRİM YAPTI

Thiel 1999'da PayPal'ın kurulmasında rol aldıktan sonra şirket, 2002'de eBay'e 1,5 milyar dolara satılmıştı.

Ayrıca, 2004'te Facebook'un yüzde 10 hissesi için 500 bin dolar yatırım sağlayan Thiel, bu hisselerin büyük kısmını 2012'de yaklaşık 1 milyar dolara satmıştı.

Dünyadaki sanal para birimleri içerisinde piyasa değeri en yüksek olan Bitcoin, geçen yıl yaklaşık yüzde bin 300 prim yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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