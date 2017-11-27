Sanal para çılgınlığı devam ediyor. Bazı ülke ve kurumlar, Bitcoin'e sert bir şekilde karşı çıksalar da kripto paranın fiyatı 10 bin dolara dayandı.

Bitcoin konusunda en katı olan ülkelerden birisi Rusya. Rus makamları daha önce Bitcoin'in yasaklandığı açıklamasına karşın, faaliyetler devam etmişti. Ancak Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile son noktayı koydu. Nikiforov, Rusya'nın Bitcoin'in yasallaşmasını yeniden gözden geçirmeyeceğini net bir şekilde söyledi. Nikiforov, "Bitcoin Blockchain teknolojisinin yabancı bir uygulamasıdır ve Rus yasaları Bitcoin'i asla Rusya Federasyonu yetkisindeki bir hukuki varlık olarak görmeyecektir" dedi. Rusya gibi Bitcoin'e karşı duran ülkelerden bir diğeri ise Çin. Çin'de Bitcoin'i yasaklayarak Bitcoin'in değerinin ciddi anlamda düşmesine neden olmuştu.

ÜLKELER YASAKLIYOR AMA ARKA ARKAYA REKOR KIRIYOR

Ülkelerden Bitcoin ile ilgili gelen önlemlere karşın son dönemkde kripto para birimine yoğun bir ilgi var.

ABD'deki en büyük Bitcoin borsası olan Coinbase, Çarşamba-Cuma günleri arasında 100 bin yeni hesap daha açıldığını duyurdu. Coinbase'de toplam hesap sayısı 13,1 milyon adete yükseldi. Kasım'da bu rakam 4,9 milyon adetti. Bir yıl öncesine göre artış ise üç katına yakın.

TARİHİNDE İLK KEZ 9 BİN DOLARI GEÇTİ

Öte yandan Bitcoin fiyatı tarihinde ilk kez 9 bin doları geçti ve 9 bin 682 dolara ulaştı.

Cuma gününü 8 bin 202 dolardan kapatan Bitcoin'in sadece haftasonundaki değer artışı 1480 dolar oldu.

Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana ise yüzde 869 yükseldi. CME'nin vadeli kontratları işleme açmayı planladığını söylediği 31 Ekim'den bu yana ise fiyat yüzde 158 arttı.

Kaynak: haberinburada