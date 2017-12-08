Bitcoin Kurucu Direktörü Jon Matonis, "Bitcoin altını yakalayacak. Bunun için 1 Bitcoin'in 400 bin dolara gelmesi gerekiyor" dedi.

Dijital para birimleri hızla gelişirken değeri de her geçen gün artıyor. Yakın bir dönemde Bitcoin'in dünyadaki tüm altın piyasasının büyüklüğüne ulaşacağını söyleyen Bitcoin Kurucu Direktörü Jon Matonis, "Bugün Bitcoin'in piyasa değeri 220 milyar dolar. Altının piyasa değerini yakalamak için 1 Bitcoin'in 400 bin dolara gelmesi gerekiyor" dedi.

"KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATI ARTIRILMALI"

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde bu yıl altıncısı düzenlenen "Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası"nın ikinci gününün açılışını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan yaptı. Hiçbir ülkede gelişmenin birkaç bileşene bağlı olmadığını dile getiren Elvan, bütün paydaşların yerinde ve zamanında elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin girişim ve inovasyonda söz sahibi ülkelerden olacağını vurgulayan Bakan Elvan, yüzde 4 olan yüksek katma değerli ürün ihracatının payının inovasyon ve girişimle artabileciğine işaret etti.

"ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN BÜTÇESİ ARTACAK"

Bakan Elvan, araştırma altyapılarını daha etkin ve sürdürülebilir hale getirme amacıyla yasal düzenlemeye gidildiği açıklayarak, "Araştırma altyapılarının kurulması elbette önemli ama bu altyapıların kurulmasının yanında etkin olarak işletilmesi de büyük bir öneme sahip. Bu doğrultuda kurduğumuz araştırma altyapılarını daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmek, yurt içi ve yurt dışındaki araştırmacılar için birer çekim merkezi haline dönüştürme amacıyla yasal bir düzenleme yaptık" diye konuştu.

Bakan Elvan yapılan bu yasal düzenleme çerçevesinde üniversitlerin ve araştırma merkezlerinin kendi bütçelerinin kendilerinin yönetebildiği bir yetkiye sahip olacaklarını belirtti.

Bu araştırma altyapı merkezlerinin şirket kurabilip şirketlere de ortak olabileceklerini söyleyen Elvan, ilk etapta İzmir Biotıp ve Genom Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mems Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi altyapılarını sisteme alarak destek süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Bu dört araştırma merkezinin Kalkınma Bakanlığı tarafından akredite edildiğini söyleyen Elvan, "Bu araştırma merkezlerinin ödeneklerini gönderdik. Önümüzdeki dönemden itibaren bu araştırma merkezlerimize daha fazla ödenek tahsis etme imkanımız olacak. Bu araştırma merkezlerinin sayısının her geçen gün daha da artmasını arzu ediyoruz" dedi.

"VERGİLERİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Bitcoin Kurucu Direktörü Jon Matonis, etkinliğin ikinci günü 'Bitcoin'in Taht Oyunları' adlı bir konuşma gerçekleştirdi. Dijital para birimlerinin büyük fırsatlar getirdiğini anlatan Matonis, dolar ve euronun gelecek dönemde öneminin azalacağını savundu. Sanal para birimlerinin SWIFT'in tekelleşmesini bitireceğini kaydeden Matonis, "Monopol dünya ortadan kalkacak. Bitcoin 9 yıl içinde para basmanın sadece devletlerin elinde olmadığını gösterdi" dedi.

Bitcoin'in dünya üstündeki birçok para biriminden daha legal olduğunu ifade eden Matonis, şöyle devam etti:

"Bitcoin'in toplam piyasa değeri 220 milyar dolar şu an. Altının toplam piyasa değerini yakalamak için 1 Bitcoin'in 400 bin dolar olması gerekiyor. Yakın bir dönemde dünyadaki tüm altının piyasa değerini geçecek. Bu teknoloji, orta kesim rant sağlayıcıları devreden çıkarıyor. Üst sınır olarak 21 milyon Bitcoin belirledik. Daha fazla üretim olmayacak. Yüzde 99'u 2030 yılına kadar ihraç edilmiş olacak. Kalan yüzde 1'lik kısmı ise çok yavaş şekilde 2140 yılına kadar alınmış olacak."

Bitcoin'de günlük 235 bin 723 işlem yapıldığını ifade eden Matonis, gelecek dönemde Bitcoin kullanımı nedeniyle gelir vergilerinin düşeceğini bunun yerine devletlerin tüketim vergilerini artıracağını söyledi.

Kaynak: haberinburada