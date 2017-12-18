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Bitcoin'le ilgili çılgın tahmin! 400 bin doları bulacak

BİTCOİN'LE İLGİLİ ÇILGIN TAHMİN! 400 BİN DOLARI BULACAK

Bitcoin'in 5 bin doları bulacağını ilk söyleyenlerden biri olan Standpoint Research'un kurucusu Ronnie Moas, "Bitcoin 300-400 bin dolara ulaşabilir. Bitcoin dünyanın en değerli parası olacak" dedi.

Tarih : 18 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Bitcoin'le İlgili Çılgın Tahmin! 400 Bin Doları Bulacak(8/10)4

Bitcoin fiyatında şu ana kadar yaşanan yükselişi tahmin edebilen isimler arasında yer alan bağımsız araştırma şirketi Standpoint Research'un kurucusu Ronnie Moas, Bitcoin fiyatını 6 haneli rakamlara doğru yükselmeye devam edeceğini söyledi.

"400 BİN DOLARA ULAŞACAK"

Bitcoin fiyatının kendisinin al tavsiyesi verdiği Temmuz ayından bu yana yüzde 500 artarak 20 bin dolar seviyelerine geldiğini belirten Moas, "Bu noktadan yüzde 500 dapha yükseliş bekliyorum" diye konuştu.

Moas, "Bitcoinde fiyat benim görüşüme göre 300-400 bin dolara ulaşacak, Bitcoin dünyanın en değerli parası olacak. Dünyada ne kadar altın olduğunu bilmiyorum. Ancak ne kadar Bitcoin olduğunu biliyoruz. Gelecek 2 yılda 300 milyon insan birkaç milyon bitcoini almaya çalışacaklar. Artan talep doğal olarak fiyatı yukarı çekecek" dedi.

BITCOIN'IN RİSKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER DE VAR

Ancak herkes bu görüşe katılmıyor. OCBC'nin varlık yönetim bölümü başkan yardımcısı Vasu Menon yaptığı değerlendirmede, "Bitcoinin riskli olduğunu düşünüyoruz. Bitcoinde bu rallinin yaşanmasını destekleyen güçlü temel yönlendiriciler görmüyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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