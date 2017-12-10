BİTCOİN'LE MAAŞ DÖNEMİ BAŞLADI!
Bitcoin Foundation'un Direktörü Jon Matonis, maaşının tamamını Bitcoin ile aldığını belirtti.
Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında İstanbul'da iki konferans veren Bitcoin Foundation'un Direktörü Jon Matonis, Habertürk'ün maaşını hangi para cinsinden aldığı sorusunu "Bu işi eğlencesine yapıyorum, ama Bitcoin Foundation'da tam zamanlı çalıştığım dönemde de maaşımı Bitcoin ile alıyordum" sözleriyle yanıtladı.
"YÜKSELİŞ SÜRER"
Matonis yaptığı sunumda sanal paranın yükselişini 'Birkaç yıl önce 10 bin Bitcoin'e iki pizza alınabilirken bugün bir Bitcoin ile araba alınıyor' sözleriyle vurguladı.
Bitcoin'i para birimi olarak tanımlamak için İsviçre'de ISO 4217 belgesine başvurduğunu ancak bir merkez bankasına bağlı olmadığı için reddedildiğini açıklayan Matonis, 'Bloomberg, XE gibi portalların yanı sıra dünya genelinde kabul görmesi yeterli' dedi.
Matonis dolar ve Euro gibi para birimlerinin önemini yitireceğine işaret etti. Bankacılık sisteminin geri plana atılmasıyla savaşlar için bir sebebin eksileceğini aktaran kurucu direktör, Bitcoin'in kısaltması konusunda ise birçok kişinin yanlışa düşerek BTC'yi kullandığını, halbuki bu kısaltmanın Butan'a ait olup doğrusunun gayriresmi olsa da XBT olduğunu aktardı.
Kaynak: haberinburada
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