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bitlis'te 9 köyde sokağa çıkma yasağı

BİTLİS'TE 9 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 9 köy ile bu köylere bağlı mezralarda ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 14:13
Puan Ver : Bitlis'te 9 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı(6/10)7


Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu huzurunun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.



Açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32-ç maddesi gereğince 04.04.2017 günü saat 00.00'dan geçerli olmak üzere Çavuşlar, Anadere, Odabaşı, Kuşluca, Yedi̇veren, Dönertaş, Tekneci̇k, Sallıca ve Kısıklı köyleri ile mezra ve bağlılarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.



 



kaynak:yenişafak








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