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Bitlis'te görev yapan asker görüntüledi! Ne olduğu sonradan anlaşıldı

BİTLİS'TE GÖREV YAPAN ASKER GÖRÜNTÜLEDİ! NE OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILDI

Bitlis'te görev yapan asker, endemik tür olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan 'benekli Anadolu semenderi' görüntüledi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Bitlis'te Görev Yapan Asker Görüntüledi! Ne Olduğu Sonradan Anlaşıldı(5/10)1

Bitlis, Muş, Bingöl ve Malatya'da yaşadığı belirtilen ve halk arasında 'yağmur gelini' ya da 'yağmur gelinciği' olarak adlandırılan 'benekli Anadolu semenderi', Kıdemlı Başçavuş Ertürk tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

BÖLGEDE CİDDİ BİR YABANİ HAYVAN VARLIĞI SÖZ KONUSU

Ertürk, semenderi ilk gördüğünde önce bir kertenkele türü olarak algıladığını, araştırdığında ise endemik semender olduğunu fark ettiğini söyledi. Semenderin bir süre sonra taşların arasına girererek kaybolduğunu anlatan Ertürk, bölgede ciddi bir yabani hayvan varlığı bulunduğunu, kendisinin de bu tür hayvanlara karşı ilgisinin olduğunu belirtti.

ANADOLU SEMENDERİ NEDİR?

Boyu 14-19 cm olan Anadolu semenderinin kuyruğu özellikle son kısımlarda yanlardan basık ve yüzmeye elverişlidir. Sırta koyu kahverengiden siyaha doğru değişir, üzerinde sarı, bazen de kırmızı benekler bulunur. Karın taraf siyahımsı gri olup, orta kısımda kuyruk altına kadar uzanan kırmızı şerit bulunur. Malatya ve civarında halk arasında 'yağmur gelini' veya 'yağmur gelinciği' olarak bilinir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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