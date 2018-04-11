Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

ASKERİN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLADI

Olay, bugün akşam saatlerinde Bitlis- Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Karınca Karakolu yakınındaki kırsal alanda meydana geldi. Operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında daha önceden teröristler tarafından araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZESİ MUŞ'A GÖNDERİLDİ

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, şehidin cenazesi otopsi için Muş'a gönderildi. Sabah saatlerinde Muş'ta düzenlenecek törenin ardından şehit cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada