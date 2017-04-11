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Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
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bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı!

BİTLİS'TE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST BAKIN KİM ÇIKTI!

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 15:42
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Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride yer alan örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.



ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis merkezde dün gerçekleştirilen operasyonda İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü üyesinin yanında M-16 piyade tüfeğiyle silaha ait 100 fişek ve telsiz bulundu.



ARAZİ ARAMASINDA BULUNANLAR



Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki arazi aramasında ise 2 sığınakta 2 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, RPG-7 roketatarla 5 mühimmatı, mayın, silah dürbünü, 4 bin 500 muhtelif çapta fişek, 460 gram plastik patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.



Mardin'in Derik ilçesindeki arazi taramasında da toprağa gömülü bidon içinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği ile 100 fişek, tabanca, 10 el bombası ile termal gece görüş dürbünü ve el dürbünü bulundu.



 



 



kaynak:sabah








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