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bitlis'te terör operasyonu! 13 pkk'lı etkisiz hale getirildi

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU! 13 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bitlis' in Tatvan ilçesine bağlı 7 köyde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 12 PKK' lı ölü, 1 PKK' lı sağ ele geçirildi.

Tarih : 27 Mart 2017, 14:54
Puan Ver : Bitlis'te Terör Operasyonu! 13 Pkk'lı Etkisiz Hale Getirildi(6.4/10)10


Bitlis' in Tatvan ilçesine bağlı 7 köyde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 12 PKK' lı ölü, 1 PKK' lı sağ ele geçirildi.



 



kaynak:sabah








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