Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'in Acı Günü!
Liverpool Yarı Final Kapısını Araladı! İlk 30 Dakikada İşi Bitirdiler
Barcelona, Roma'yı Rahat Geçti
Youtube Merkezine Silahlı Saldırı Gerçekleştiren Kadının Ailesi Polisi Uyarmış: Youtube'a Gidecek
Oyuncu Berna Öztürk'ü Galada Taciz Eden Saldırgan Serbest Bırakıldı
Muharrem Usta Son Noktayı Koydu: Aday Olmayacağım
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupanın Ucundan Tuttu
Muharrem Usta'dan Ersun Yanal'a Olay Sözler: Aziz Yıldırım Az Demiş
Facebook'tan Bir İtiraf Daha! Skandalda Sayı 87 Milyona Ulaştı
Rusya'dan Ajan Krizinde Yeni Hamle! Bm'yi Toplantıya Çağırdı
Meclis'te Gerilim! 'başıma Bir Şey Gelirse Hesabı Elitaş'tan Sorulsun'
Valilik Olaya El Attı! Ankara'daki Gizemli Minibüsün Sırrı Çözülüyor
Samsunspor Teknik Direk Besim Durmuş: Küme Düşersek Lisnsımı Yırtarım
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Rize'de Otobüsümüzü Kurşunlayanlar Yakalansın
Tunceli Kırsalında Teröristlerde Çatışma Çıktı: 2 Uzman Çavuş Yaralandı
Inter-Milan Derbisine Icardi'nin Golünü Var Sistemi İptal Etti
Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'i Politik Korku Sardı
Son Dakika! Abd Savcı Hakan Atilla İçin 188 Yıl Hapis İstedi
Fetö'cü Asker Şarkıcı Hadise'nin Tanık Olarak Dinlenmesini Talep Etti

Bitlis'te Terör Operasyonu! EYP Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU! EYP YAPIMINDA KULLANILAN 1 TON AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis Tatvan'da terör örgütüne ait 5 sığınak, 2 adet avcı boy çukuru, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat, 4 adet 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü imha edildi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi(9/10)5

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen çalışmalar kapsamında terör örgütüne ait 5 sığınak, 2 adet avcı boy çukuru, toprağa gömülü vaziyette 1 ton el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 4 adet 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü imha edildi.

1 TON AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis'in Tatvan ilçesi Tokaçlı köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 04 Nisan 2018 tarihinde 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon esnasında yapılan temas araması (T/A) faaliyetinde, 5 sığınak, 2 adet avcı boy çukuru, toprağa gömülü vaziyette 1 ton EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat, 4 adet 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

SIĞINAKLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Tespit edilen sığınak ve avcı boy çukurları kullanılamaz hale getirilerek, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bitlis  Te  Terör  Operasyonu  Eyp  Yapımında  Kullanılan  1  Ton  Amonyum  Nitrat  
Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER