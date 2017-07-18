BİTLİS'TE YEŞİL LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Güvenlik güçlerince Bitlis'te yürütülen operasyonda öldürülerek etkisiz hale getirilen iki teröristten birisinin, bölücü terör örgütünün sözde Garzan eyaleti 5'li yürütmede görevli, sözde Hizan sorumlusu ve terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride olduğu bildirildi.
SABAH SAATLERİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Esen Mahallesi Şeyhhabip Tepe bölgesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda, saat 07.30 sıralarında teröristlerle çatışma çıktı.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 biksi makineli tüfek ile 4 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
ADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 'YEŞİL' LİSTESİNDE
Teröristlerden birisinin, bölücü terör örgütünün sözde Garzan eyaleti 5'li yürütmede görevli, aynı zamanda sözde Hizan sorumlusu "Kia Koçer" kod adlı Ali Ulaş olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer aldığı tespit edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kurtulmuş'tan, Gülen'in Mesajlı Fotoğrafına İlk Yorum: Asla Sıradan Bir Fotoğraf Değil
- Ruhsatsız Terası Yıkan Belediyeyi Pankart Asıp Fetö'cülükle Suçladı
- Gündüz Gözüne 52 Yıllık Esnafı Oyalayıp, Dükkanını Soydular
- Anıtkabir'in İmara Açılacağı İddiaları Yalanlandı
- Hükümet'ten İlk Açıklama: 15 Temmuz Anmalarına Kaç Kişi Katıldı?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'da 7,8 Şiddetinde Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı
- Mini Eteğiyle Video Çekti, Suudi Arabistan Ayağa Kalktı
- Mesajlarına Yanıt Vermeyen Kocasını 'mavi Tıkları' Delil Göstererek Boşadı
- Katarakt Ameliyatına Gelen Hastanın Gözünden 27 Lens Çıktı
- Böylesi Belki De Bir İlk! Yolcunun Gaz Problemi Uçağı Boşalttırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar