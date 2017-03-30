Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı

bitmeyen çile emmanuel emenike

BİTMEYEN ÇİLE EMMANUEL EMENİKE

Fenerbahçe yönetimi tarafından devre arası kadro dışı bırakılan, transfer sezonunun bitmesinin ardından tekrar Samandıra'ya geri dönen Emenike, her hareketiyle teknik heyeti çıldırtmaya devam ediyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:06
Puan Ver : Bitmeyen Çile Emmanuel Emenike(6/10)7


Fenerbahçe yönetimi tarafından devre arası kadro dışı bırakılan, transfer sezonunun bitmesinin ardından tekrar Samandıra'ya geri dönen Emenike, her hareketiyle teknik heyeti çıldırtmaya devam ediyor.



Nijeryalı golcü, bu kez de ağrıları olduğu bahanesiyle üst üste iki antrenmana çıkmadı. Ancak oyuncunun herhangi bir sakatlığı olmadığı öğrenildi. Bu arada Danimarka'nın, Romanya ile oynadığı milli maçta kafasına aldığı darbe ile oyunu tamamlayamayan Simon Kjaer, dün takımla birlikte idmana çıktı ve oynamasına engel bir durum olmadığı belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bitmeyen  Çile  Emmanuel  Emenike    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER