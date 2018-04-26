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Bitti mi bitecek mi derken final fragmanı yayınlandı

BİTTİ Mİ BİTECEK Mİ DERKEN FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI

Reytinglerde beklentileri karşılayamayan Kanal D ekranlarının dönem dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin final fragmanı yayınlandı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Bitti Mi Bitecek Mi Derken Final Fragmanı Yayınlandı(6/10)2

Reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Kanal D'nin dönem dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, 6. bölümde ekran macerasını noktalıyor.

REYTİNGLER KANALI MEMNUN ETMEDİ

Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. bölümde yayından kaldırılmasına karar verildi. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken dizinin, ilk bölümünden itibaren aldığı reytingler kanalı memnun etmemişti.

FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI

1 Mayıs Salı akşamı ekranlara veda edecek Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin final fragmanı da yayınlandı.

BU KEZ OLMADI

Bugüne kadar birçok projede yer alan ve alnının akıyla çıkan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bu kez izleyicilerinden geçer not alamadı ve 6 bölümde ekranlara veda edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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