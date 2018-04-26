Reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Kanal D'nin dönem dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, 6. bölümde ekran macerasını noktalıyor.

REYTİNGLER KANALI MEMNUN ETMEDİ

Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. bölümde yayından kaldırılmasına karar verildi. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken dizinin, ilk bölümünden itibaren aldığı reytingler kanalı memnun etmemişti.

FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI

1 Mayıs Salı akşamı ekranlara veda edecek Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin final fragmanı da yayınlandı.

BU KEZ OLMADI

Bugüne kadar birçok projede yer alan ve alnının akıyla çıkan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bu kez izleyicilerinden geçer not alamadı ve 6 bölümde ekranlara veda edecek.

Kaynak: haberinburada