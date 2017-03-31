

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, dün transfer için Londra'ya uçtu. Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlı yöneticiler, scout ekibinin belirlediği bir kaç ismi hem izleyecek hem de görüşmeler yapacak.



Öte yandan Orman ve Güner'in, Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ile aynı uçakta olması, kafalara uçakta transfer zirvesi mi yapılıyor sorularını getirdi. Sosyal medyadaki bu dedikodu için Beşiktaş cephesi, "Emre Beşiktaş'ın gündeminde yok. Emre ile ilgilenmiyoruz" açıklamasını yaptı.







kaynak:sabah



