

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Adana mitingindeki konuşmasında, FETÖ'den tutuklanan gazetecilerin isimlerine yer vermesinin, bazı CHP'li milletvekilleri tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Biz orada kişileri değil mağduriyetleri savunuyoruz. Meselenin kendisi basın özgürlüğüdür. Deniz Baykal'ın yapmış olduğu eleştiri sosyal demokratların kültürü sınırları içindedir. Ancak bir milletvekilinin basın önünde genel başkanı küçük düşürecek dozda ve tonda yapmış olduğu eleştirileri tasvip etmediğimizi, kınadığımızı belirtiyorum. Bu konu partinin yetkili organlarında henüz görüşülmedi. Biz disiplin süreçleriyle ihraçlarla terbiye etmeye çalışan bir siyasi anlayış değiliz. Bu en son yol olmuştur”



“BİZİM TARLADA HERŞEY YETİŞİR AMA FETÖ'CÜ YETİŞMEZ”



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih Gürsul'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan CHP'li Özel, “Bu konuda aylardır söylediğimiz bir şey var: Devletin elinde bir bilgi varsa bunu CHP ile paylaşılması gerekir. Ama bugüne kadar herhangi bir bildirim olmamıştır. Fatih Bey CHP'den maaş alan profesyonel bir danışman değildir. Gönüllü olarak danışmanlık yapmaktadır. Bizim tarlada her şey yetişir ama FETÖ'cü yetişmez, habitat uygun değil. Büyümez, gelişmez bizim oralarda. Devletin elinde somut kanıt varsa CHP ile paylaşma nezaketini göstermeleri gerekir” diye konuştu.







kaynak:sözcü