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Black Friday'de ABD'de 200 Binden Fazla Silah Satıldı

BLACK FRİDAY'DE ABD'DE 200 BİNDEN FAZLA SİLAH SATILDI

Tüm dünyada sabırsızlıkla beklenen ve ateşli silahlar da dahil tüm ürünlerin indirimlerle tüketicilere sunulduğu Black Friday'de, ABD'de 200 binden fazla silah satıldı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 19:50
Puan Ver : Black Friday'de Abd'de 200 Binden Fazla Silah Satıldı(8/10)4

Türkiye'de dahil tüm dünyada sabırsızlıkla beklenen ve ateşli silahlar da dahil tüm ürünlerin indirimlerle tüketicilere sunulduğu Black Friday'de ABD'de 200 binden fazla silah satıldı. Silah satın alımlarında yapılan devlet geçmiş sorgulama talebi sayılarına göre bu yıl Black Friday 1998'den bu yana tek günde en fazla silah satışı gerçekleşen gün oldu.

203 BİNDEN FAZLA SORGULAMA YAPILDI

ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) verilerine göre Black Friday süresince online silah satın alan kişiler için toplam 203 bin 86 geçmiş sorgulaması talebi yapıldı.

FBI verilerine göre bu rakam 2015'de 185 bin 345, 2016da 185 bin 713 olarak gerçekleşmişti. Alışveriş yapan kişiler bir satın alma işleminde birden fazla da silah satın alabiliyor, bu yüzden gerçekte satılmış olan silah sayısının muhtemelen 203 bin 86'nın da üzerinde olduğu düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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