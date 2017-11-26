BLACK FRİDAY'DE EN ÇOK SATIN ALINAN ÜRÜNLERDEN BİRİ DNA TESTİ OLDU
Black Friday alışveriş çılgınlığında, Amazon'da en fazla satın alınan ürünlerden biri de DNA testi oldu.
Black Friday satışlarının dünya genelindeki dağılımında GBH Insights ölçümlerine göre elektronik ticaret devi Amazon yüzde 50 pazar payıyla sektörü domine etti. 2016 yılındaki tüm satışları 130 milyar dolar civarında olan ve tarihin 100 milyar dolar satış barajına en hızlı ulaşan perakendecisi olan Amazon resmi rakam vermese de Cuma günkü Black Friday satışlarının rekor düzeyde olduğu sanılıyor.
EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER
Öte yandan şirket geçtiğimiz Cuma günü en çok sattığı ürünleri açıkladı. İlk sırada akıllı hoparlör Amazon Echo Dot geldi.
Ardından, başta HBO, Netflix, Amazon olmak üzere TV'de online içerik izleme aparatı Fire TV yer alırken, tablet yahut akıllı telefonla elektronik cihazları uzaktan kumanda edebilen TP Link akıllı prizler 3. sırayı aldı.
7 programlı elektronik düdüklü tencere çok satılan bir diğer ürün olurken listedeki en ilginç ürün 23andMe ismindeki DNA testi oldu.
75 TEST İMKANI VAR
199 dolar fiyattan 149 dolara inen DNA kitinde 75 test imkânı var.
Test başına 2 dolar yani yaklaşık 8 liraya gelen ürün sayesinde soy dökümü, annelik babalık testi, DNA imar, veri tabanı içerisinde akraba eşleştirmesi, genetik sağlık riski vb. kapsamlı sonuçlar elde edilebiliyor.
Kaynak: haberinburada
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