Kanadalı telefon üreticisi BlackBerry'nin yeni amiral gemisi KEYone dün ABD ve Kanada'da satışa sunuldu. Önsipariş aşamasında büyük ilgi gören ve BlackBerry'nin en popüler telefonları arasına giren KEYone, satışa çıktıktan sonra da büyük ilgi gördü. Telefonu ABD'de TLC tarafından yapılan açıklamaya göre BlackBerry'nin yeni telefonu birçok yerde yok satıyor.



BlackBerry KEYone'a ilginin oldukça yüksek olduğunu söyleyen TLC, telefonun Amazon ABD'de en çok satan telefonlar listesine bir numaradan girdiğini duyurdu. Ayrıca ABD'nin en büyük mağaza zincirlerinden Best Buy'da da telefon yok satıyor. Best Buy kullanıcılarına kendi bölgelerindeki mağazaları arayarak stok olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye ediyor. Çünkü KEYone almak için mağazaya giden birçok kişi ürün bittiği için eli boş dönüyor. BlackBerry ise stokları bir an önce tazelemek için çalışmalarını sürdürüyor.