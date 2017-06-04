İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları

blackberry keyone yok satıyor

BLACKBERRY KEYONE YOK SATIYOR

Dün ABD ve Kanada'da satışa çıkan BlackBerry KEYone adeta yok satıyor. Telefonu ABD'de satışa sunan TLC, telefona ilginin oldukça yüksek olduğunu açıkladı.

Tarih : 04 Haziran 2017, 14:17
Puan Ver : Blackberry Keyone Yok Satıyor(9/10)6


Kanadalı telefon üreticisi BlackBerry'nin yeni amiral gemisi KEYone dün ABD ve Kanada'da satışa sunuldu. Önsipariş aşamasında büyük ilgi gören ve BlackBerry'nin en popüler telefonları arasına giren KEYone, satışa çıktıktan sonra da büyük ilgi gördü. Telefonu ABD'de TLC tarafından yapılan açıklamaya göre BlackBerry'nin yeni telefonu birçok yerde yok satıyor.



BlackBerry KEYone'a ilginin oldukça yüksek olduğunu söyleyen TLC, telefonun Amazon ABD'de en çok satan telefonlar listesine bir numaradan girdiğini duyurdu. Ayrıca ABD'nin en büyük mağaza zincirlerinden Best Buy'da da telefon yok satıyor. Best Buy kullanıcılarına kendi bölgelerindeki mağazaları arayarak stok olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye ediyor. Çünkü KEYone almak için mağazaya giden birçok kişi ürün bittiği için eli boş dönüyor. BlackBerry ise stokları bir an önce tazelemek için çalışmalarını sürdürüyor.








Etiketler: Blackberry  Keyone  Yok  Satıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER