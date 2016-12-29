Fenerbahçe'den Lens İçin Müthiş Teklif
Türkiye'nin En Büyüğü Geliyor! Geri Sayım Başladı...
Acun Ilıcalı Survivor 2017 Kadrosunu Açıkladı
Diyarbakır'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Rusya: 'beyaz Saray'a Uygun Bir Cevap Geliyor'
Bugün Hangi İl Ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi?
Mersin'de Otomobil Yolda Açılan Çukura Düştü
Avm'lerde Yeni Dönem Başlıyor!
Yılın Son Zammı Geliyor! Pompada...
Gazprom'dan Flaş Türk Akımı Açıklaması!
Tırnaklarınızda Hafif Mavilik Ya Da Morluk Varsa…
Beşiktaş'a Yeni Aday!
Şarkıcı Emrah Yeni Yatırımı İçin Harekete Geçti
Şimşek Yüklü Bulutlar! Sınır Dışına Misilleme...
Adana'da Sıcak Saatler: 600 Polis Operasyonda
Başkentte Yoğun Kar Yağışı Trafiği Aksattı
Hava Şartları Elektrikleri De Kesti! Tam 13 İlçede...
İto Başkanı Çağlar: İşverene 100 Tl'lik Destek Devam Etmeli
Rıza Çalımbay 2 Yabancı Futbolcunun Biletini Kesti
Tsk: Tunceli Dağları Dhkp-C'den Tamamen Temizlendi

blackberry mercury görselleri sızdırıldı

BLACKBERRY MERCURY GÖRSELLERİ SIZDIRILDI

BlackBerry son zamanlarda akıllı telefon piyasasına farklı şekillerde yaklaşıyor. Bu adımlardan en sonuncusunda Mercury kod adlı kavisli ekrana sahip telefon olarak gerçekleşecek.

Tarih : 29 Aralık 2016, 10:25
Puan Ver : Blackberry Mercury Görselleri Sızdırıldı(10/10)9


BlackBerry son zamanlarda akıllı telefon piyasasına farklı şekillerde yaklaşıyor. Bu adımlardan en sonuncusunda Mercury kod adlı kavisli ekrana sahip telefon olarak gerçekleşecek.



 



BlackBerry, son zamanlarda akıllı telefon pazarında üretim ayağı olarak farklı stratejiler yapmaya başladı. Şirket bu doğrultuda üretim lisansını Çinli TCL firmasına devrederek bir ortaklığa gitti. Bu ortaklığın meyvelerini CES 2017 fuarında görücüye çıkaracak. Bunlardan en önemlisi olarak da kavisli ekrana sahip Mercury kod adlı telefon işaret ediliyor.



BlackBerry Mercury modelinin tasarımına baktığımızda fiziksel klavyenin ön kısma yerleştirildiği gözümüze çarpıyor. Bu tasarımın en önemli nedeni ise telefonda incelik yakalanmak istenmesi olarak gözüküyor. Ama bu doğrultuda telefon ekranında ise 4.5 inç ile küçülme yaşanması kaçınılmaz oluyor. Bunun yanında da yeni ürün, boşluk tuşuna bir parmak izi okuyucu ilave biyometrik  okuyucu eklenerek buna sahip olan ilk telefon olma özelliği kazanıyor.



Donanım olarak ise  Snapdragon 821 yonga seti ve 6GB LPDDR4 RAM ile geleceği düşünülen cihazın ise kamera, ekran ve diğer bileşenleri  konusunda şimdilik net bilgiler bulunmuyor.



TP-Link Kasa uygulaması ile güvenli ve kolay yönetim








Etiketler: Blackberry  Mercury  Görselleri  Sızdırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER