İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

blackberry'den android tablet gelebilir

BLACKBERRY'DEN ANDROİD TABLET GELEBİLİR

Son yılların şanssız firmalarından BlackBerry'nin denemeleri sürüyor. BlackBerry'den Android tablet gelebilir.

Tarih : 04 Nisan 2017, 13:49
Puan Ver : Blackberry'den Android Tablet Gelebilir(5/10)4


Son yılların şanssız firmalarından BlackBerry'nin denemeleri sürüyor. BlackBerry'den Android tablet gelebilir.



Bir zamanların iş dünyasına hitap eden telefonlarıyla konuşulan markası BlackBerry'ninşansı, donanım konusunda pek iyi gitmiyordu. Firma, akıllı telefonlarının satışlarda dip yapmasıyla yeni bir strateji geliştirmişti. Firma, ismini ve logosu lisanslayarak diğer şirketlere kendi adını ve logosunu kullanan cihazlar yapma ortaklığı sunmuştu. Artık kendi başına donanım pazarında olmayan Kanadalı firmanın partnerlerinden birisi Androidtablet yapma düşüncesinde. Bu gelişme ışığında BlackBerry'den Android tabletgelebilir.



BlackBerry, yıllar önce tablet dünyasında da şansını denemişti. Firmanın ürettiği BlackBerry PlayBook, firmanın beklentilerini karşılayamadı. Tablet, BlackBerry'nin kendi işletim sistemini kullanıyordu.



BlackBerry CEO'su John Chen, firmanın finansal toplantısında, partnerlerinden birinin Android tablet üretme olasılığı olduğunu söyledi. Chen ayrıca, Nesnelerinİnternetiçözümüyle firmanın lisans programının ikinci aşamasının genişleyebileceğini belirtti.



Firmanın CEO'su, BlackBerry'nin tüm ortaklarıyla yakın çalışarak, insanların cihazlardan bekledikleri güvenlik düzeyinin arttırılmasını sağladığına değindi.



BlackBerry markalı Android tabletşimdilik sadece bir olasılıktan ibaret. Detayların gelmesi durumunda tabletin akıbetini sizlerle paylaşacağız.



Mario Kart 8 Deluxe için yeni tanıtım videosu yayınlandı








Etiketler: Blackberry  Den  Android  Tablet  Gelebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER