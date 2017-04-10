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blizzard, overwatch hilecisine karşı açtığı davayı kazandı

BLİZZARD, OVERWATCH HİLECİSİNE KARŞI AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Overwatch için hile yapan ve bot üreten firma, geliştirici tarafından mahkemeye verilmişti. Blizzard, Overwatch hilecisine karşı açtığı davayı kazandı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:15
Puan Ver : Blizzard, Overwatch Hilecisine Karşı Açtığı Davayı Kazandı(8/10)5


Overwatch için hile yapan ve bot üreten firma, geliştirici tarafından mahkemeye verilmişti. Blizzard, Overwatch hilecisine karşı açtığı davayı kazandı.



Oyunların çoğu yazılımlarıyla oynanarak hile yapılmasına olanak sağlıyor. Doğal olarak oyun yayıncı ve yapımcıları hilecileri sevmiyor. Senaryo bazı tekli oyuncu modlu oyunlarda yapılan hileler bazen göz ardı edilebilirken, iş çoklu oyuncu modunda hile yapmaya gelince, yapılan hile suç olmaya başlıyor.



Bunun örneklerinden birinde; 2016yılında Blizzard,çevrimiçi çoklu oyunculu FPSoyunu Overwatch'tahile yaptığını tespit ettiği BosslandGMBH'yedava açmıştı. Bossland GMBH, Overwatchve diğer Blizzardoyunları için hile ve bot üreten bir geliştirici. Dava sonuçlandı ve mahkeme davalı Bossland'ın davacı Blizzard'a 8.6 milyon dolartazminat ödemesi kararı ile sonuçlandı. Bossland, bu davada kendini savunmamayı seçmişti.



Blizzard'ın kazandığı 8.6 milyon dolarlık tazminatta,42.818hesabın zarara uğraması esas alındı. Hile geliştiricisi Bossland'in Honorbuddy, Watchover Tyrant ve Hearthbuddygibi botlarının izinsiz olarak kullandığı ve Blizzard'ın hile karşıtı koruma sistemini aştığı bildirildi. Ayrıca Bossland'in kendi kodunu sattığı söylendi.



Blizzard, gerçekten muazzam bir tazminat alacak. Bakalım ödeme işlemi nasıl olacak? Hileci firma bu zararı karşılayabilecek mi? Bu sorular yakında cevap bulacaktır. Ancak mahkeme kararı dijital suçların cezalarının da ne derece büyük olabileceğini gösteriyor.



TV ve ses sistemleri yıldızları açıklandı








Etiketler: Blizzard  Overwatch  Hilecisine  Karşı  Açtığı  Davayı  Kazandı    haber

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